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Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

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Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Malatya- İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri- Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri ve Pınarbaşı'ndaki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Pınarbaşı İstanbul Malatya Kayseri Güncel Haberler

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