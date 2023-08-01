Kayseri'de Yolcu Otobüsünde Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünde 30 bin 145 uyuşturucu içerikli hap ve 6 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de bir yolcu otobüsünde 30 bin 145 uyuşturucu içerikli hap ve 6 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik şehirlerarası otobüs terminalindeki bir yolcu otobüsüne operasyon düzenledi.

Otobüsteki aramada T.T. ve A.H'ye ait valizde 30 bin 145 uyuşturucu içerikli hap ile 6 kilo 100 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan T.T. ve A.H, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kentteki başka bir operasyonda ruhsatsız tabanca ve 20 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı da sağlık kontrolü sonrası adliyeye götürüldü.