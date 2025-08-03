Kayseri'de Yolcu Otobüsünde 750 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de Yolcu Otobüsünde 750 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kayseri-Malatya kara yolunda jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada bir yolcu otobüsünde 750 kilogram bandrolsüz tütün bulundu. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de bir yolcu otobüsünde 750 kilogram kaçak tütün bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında R.K. idaresindeki yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, 750 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü R.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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