Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.D'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsünü kent girişinde durduran ekipler, araçta 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ö.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Haberler

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