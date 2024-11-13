Kayseri'de Yolcu Otobüsü, Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü, tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolcu otobüsü, tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.N. idaresindeki 38 NK 327 plakalı yolcu otobüsü ile A.Ö. yönetimindeki 38 UY 632 plakalı tır ve S.A'nın kullandığı 33 PAP 31 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yolcu otobüsünün şoförü ile muavin B.İ. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı yolda araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.