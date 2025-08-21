Kayseri'de Yolcu Otobüsü Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KAYSERİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün refüjdeki ağaçlara çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Y. idaresindeki 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Yaklaşık 200 metre boyunca refüjde giden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs, güçlükle durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolculardan Tülay Sökmen'in (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 13 kişi ise yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Götürdüğü usta tarafından perte çıkartılan 15 milyonluk aracın sahibi konuştu

Usta tarafından perte çıkartılan Ferrari'nin sahibi konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maça saatler kala Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelilere kötü haber

Kerem'den Fenerbahçelilere kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.