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Kayseri'de Yolcu Otobüsü ile İşçi Servisi Çarpıştı: 17 Yaralı

Kayseri'de Yolcu Otobüsü ile İşçi Servisi Çarpıştı: 17 Yaralı
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Kayseri'de otobüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, otobüs yolcuları başka bir otobüsle kaza yerinden ayrıldı.

Kayseri'de yolcu otobüsü ve işçi servisinin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

S.F. idaresindeki 38 YILTUR 014 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Osman Kavuncu Bulvarı'nda Z.Y'nin kullandığı 38 P 2034 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mersin'den Trabzon'a gittiği öğrenilen otobüsteki yolcular başka bir otobüsün gelmesiyle kaza yerinden ayrıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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