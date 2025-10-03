Kayseri'de Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Haberler

Kayseri'de yol verme meselesi yüzünden bir motokurye, otomobil sürücüsüne saldırdı. Olay anı cep telefonu ile kaydedilirken, motokuryenin kız arkadaşı daha önce darbedilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de, 'yol verme' tartışmasında motokurye, meslektaşı kız arkadaşının darbedilmesinin ardından, içinde 1 kadın ile 2 çocuğun da bulunduğu otomobilin sürücüsünü defalarca yumrukladı. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde, Talas ilçesinde meydana geldi. Motokurye ile 38 EM 416 plakalı otomobilin sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Aracın içindeki sürücüyü yumruklamaya başlayan motokuryeyi, çevredekiler uzaklaştırdı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motokuryenin otomobilin sürücüsünü yumrukladığı, aracın içindeki kadının da 'Sen napıyorsun? Çocuk var' diye bağırdığı duyuldu.

MOTOKURYE KIZ ARKADAŞI DARBEDİLMİŞ

Olay öncesine yönelik görüntülerde ise otomobilin içindeki 1 kadın ile motokurye Gizem Nur Ö. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi. Otomobilden inen kadın ve sürücünün, Gizem Nur Ö. ile bir süre tartışma yaşadığı, sonrasında yere düşürerek darbettikleri, ayağa kalkan Gizem Nur Ö.'nün otomobilin önüne geçip, 'Polisi arayacağım bekle' dediği ve sürücünün otomobili üzerine sürdüğü görüldü. Bunun üzerine Gizem Nur Ö.'nün erkek arkadaşını aradığı ve 'Gel çabuk gel, kadın da var, ışıklardayım, adam ayağıyla vurdu' dediği duyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
