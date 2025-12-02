Kayseri'de Yoğun Sis, Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezinde görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düşmesine neden oldu. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KAYSERİ'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel