Kayseri'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
KAYSERİ'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel