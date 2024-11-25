Kayseri'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Çoban ve Hayvanları Kurtarıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanla yaklaşık 420 küçükbaş hayvanı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İncesu Subaşı Mahallesi'nin yaylalarında küçükbaş hayvanlarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan Ebubekir Karabulut, yetkililerden yardım istedi.

Kaymakam Ömer Said Karakaş ve Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in bölgede yaptığı incelemeler sonucu jandarma, belediye personeli ve vatandaşlar iş makinelerinin de yardımıyla yaylaya ulaştı.

İncelemede yaklaşık 80 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Ekiplerin kapanan yolu açmasıyla yaklaşık 420 koyun bulunduğu yerden kepçe ve traktörlerle mahalleye getirildi.

Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.