Kayseri'de Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
Kayseri'de önceki gün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kentte beyaz örtüyle kaplanan yerler ve tarihi mekanlar göze çarpıyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü.
Kayseri'de önceki gün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
Kentte bir süredir etkili olan soğuk havanın ardından başlayan yağmur, önceki gün akşam saatlerinde kara dönüştü.
Kar yağışının ardından kentin birçok noktası beyaz örtüyle kaplandı.
Merkez Talas ilçesinde de kar yağışının ardından tarihi mekanlar ve Yaman Dede Camisi'nde güzel görüntüler oluştu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de, kar yağışının yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.