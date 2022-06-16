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Kayseri'de YKS'ye girecek üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de YKS'ye girecek üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım

Kayseri'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak üniversite adayları toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek.

Kayseri'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak üniversite adayları toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 18-19 Haziran'da üç oturumda düzenlenecek sınava girecek öğrenciler için toplu ulaşımının ücretsiz olacağını kaydetti.

Öğrencileri her fırsatta desteklemeye devam edeceklerini belirten Büyükkılıç, "Zorlu bir yıl oldu. Bu maratonda çok yoruldular ve emek verdiler. Gençlerimizi her zaman desteledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sınavda başarılı olmak için ellerinde ne geliyorsa yapacaklarına olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, 18-19 Haziran'da sınav evreklerini göstererek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

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