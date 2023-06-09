Kayseri'de yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kırsal Altıkesek Mahallesi'nde çobanlık yapan E.D. ile A.Ö'ye, koyunlarını otlatırken başlayan sağanak sırasında yıldırım isabet etti.
Bölgeye giden sağlık ekipleri, E.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan A.Ö. ise Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel