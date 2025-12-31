Kayseri Emniyet Müdürlüğü 3 bin 40 personelle yılbaşı mesaisi yaptı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 40 personelle kentin bir çok yerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu meydan, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Polis, kontrol noktalarında durdurulan araçların evrakını incelendi, sürücülere alkol testi yaptı.

Kural ihlali yapan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Ayrıca asayiş ekiplerince şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolü yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde görevli başkomiser Emre Ağca gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Asayiş ve trafik konusunda her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Ağca, "Bu gece 10 dron, 210 resmi ve sivil asayiş ekibi, 110 trafik ekibi, 450 yaya devriye, ve 10 tim çevik kuvvet ekibinden oluşan 3 bin 40 personel görev yapmaktadır." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nün çalışma prensibinden de bahseden Ağca, şöyle devam etti:

"Bizim öncelikli görevimiz 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları değerlendirip ilgili ekiplerin hızlı bir şekilde sevkini sağlıyoruz. Bunun dışında HAYDİ, KAAN, KADES gibi sistemler üzerinden ilgilendiğimiz konular var. Ayrıca kent güvenliği sistemi aracılığıyla kameralardan kenti 7/24 takip ediyoruz. Buradaki kamera sayıları 2023 yılından bugüne kadar yüzde 70 arttı. Bu kameralar sayesinde de vatandaşımızın güvenliği sağlıyoruz."

Talas ilçesinde denetim yapan Komiser Orkun Karagöz ise vatandaşların güvenliği için mesai saati gözetmeksizin çalıştıklarını belirtti.

Karagöz, kentin bir çok noktasında sabit uygulamalar yapıldığı ve bu uygulamaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.