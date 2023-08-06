Kayseri'de Yılan Dağı eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

KAYSERİ'de, Yılan Dağı eteklerinde çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki Yılan Dağı eteklerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler dağlık alana yayıldı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı, ne kadar alanın yandığının henüz tam olarak tespit edilemediği belirtildi. (DHA)