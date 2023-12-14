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Kayseri'de yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi tamamlandı

14 Aralık 2023 12:13 Güncelleme: 12:14 Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi tamamlandı. Eğitimde sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi, zoonoz hastalıklar ve Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgi verildi.