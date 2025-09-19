Kayseri'de Yeni Yol Projesi ile Ulaşım Rahatlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ne alternatif güzergah olarak kullanılacak Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında yer alan ve Köşk Kışlası içinden geçecek yeni yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin inşaat süreci başlamadan önce özellikle Talas istikameti ulaşımında yaşanabilecek olası yoğunluğu önlemek amacıyla alternatif güzergah çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında yer alan ve Köşk Kışlası içinden geçecek yeni yol çalışması başlatıldı.

800 metre uzunluğunda, 2x2 şeritli olarak planlanan yol, modern altyapı sistemleri, aydınlatma ve ihata duvarları ile tamamlanacak.

Bu yol ile Kartal Kavşağı'ndaki inşaat çalışmaları süresince bölgedeki trafik akışının rahatlatılması hedefliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç'a, 1'inci Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Komando Albay Bora Gürgan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü de eşlik etti.

Projenin zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanması için gerekli adımların atılacağını vurgulayan Büyükkılıç, "Kartal Kavşağı, Kayseri'nin en önemli ulaşım noktalarından biri. Bu projeyle sadece bölgedeki trafik sorununu çözmeyi değil, kentin ulaşım vizyonunu da güçlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.