Kayseri'de Yeni Terminal Binası İnşaatında Sona Gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesindeki yeni terminal binasında incelemelerde bulundu. 2026 yılına kadar hizmete açılması planlanan terminal, 100 milyon liralık yatırımla gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesindeki yapım çalışmalarında sona gelinen yeni terminal binasında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, yeni terminal binasını 2026 yılına girmeden hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.

İlçe terminal binasının 100 milyon liralık bir yatırım olduğunu anlatan Büyükkılıç, "Develi gelişen, güzelleşen, büyüyen ve bir cazibe merkezi haline dönüşen ilçemiz. İnşallah organize sanayimizi de gündemimize alıp, onu da hayata geçirdiğimizde burası çok daha fonksiyonel olacak ve önem arz edecek." ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de ilçeye desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

