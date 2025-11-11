Kayseri'de Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentin ulaşımını rahatlatmak için yürüttüğü "DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin batısındaki trafiğin rahatlatılması için hayata geçirilen projeyle trafik ışıkları kaldırılarak akış kesintisiz hale getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.

Konforlu, güvenli ve düzenli bir ulaşımı hedeflediklerini belirten Büyükkılıç, "Çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek Kayserimizi kısa bir sürede güzel ve gerekli katlı kavşağımıza kavuşturacak, kentimizin batısındaki trafik yoğunluğunun önüne geçeceğiz. Şehrimize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.