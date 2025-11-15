Haberler

Kayseri'de Yeni Hizmet Binası Çevresine Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Kayseri'de Yeni Hizmet Binası Çevresine Asfaltlama Çalışmaları Başladı
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası çevresine 2 milyon 160 bin liralık asfaltlama çalışmaları başlattı. Proje kapsamında toplamda 1200 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası çevresine 2 milyon 160 bin liralık asfaltlama çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, şehir genelinde ulaşımı daha konforlu, düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla önemli yatırımlarına devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, mevcut yolların bakım ve onarımı ile yeni yolların yapımının yanı sıra kurumların ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen asfalt çalışmalarını da kapsıyor.

Bu kapsamda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası çevresinde sıcak asfalt serimi çalışmaları başlatıldı.

Maliyeti 2 milyon 160 bin lira olarak belirlenen proje çerçevesinde toplamda 1200 ton sıcak asfalt kullanılacak.????

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
