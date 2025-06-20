Kayseri'de Yeni Grup Yolunun Açılışı Yapıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'da Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini birbirine bağlayan 12 kilometrelik grup yolunun açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Büyükkılıç, hizmet siyaseti vurgusu yaparak birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'da 12 kilometrelik grup yolunun açılış törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliğinde tamamlanan Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini birbirine bağlayan ve Derebağ Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan 12 kilometrelik grup yolu hizmete açıldı.

Büyükkılıç, törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Elitaş, telekonferans görüşmesiyle bağlandığı törende, "Derebağ, başımızı dik tutan bir mahallemizdir. Orasının asfaltını da yapmışsınız. Memduh başkanın eli değdikten sonra orası pırıl pırıl asfalt olur." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ise hizmet ve eser siyaseti gerçekleştirdiklerini belirterek, birlik ve beraberliğin bereketini yaşadıklarını dile getirdi.

Hizmet etmeye devam edeceklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bütçemiz, imkanımız, kadromuz ve tecrübemiz var. El ele verdikten sonra Mevlam bereketlendirir. Bizim örnek alacağımız Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir önderimiz var. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. 72 milyon liralık yatırımlar feda olsun. Önemli olan gönüllerde yer almaktır."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Derebağ-Çağlayan-Kirazlı grup yolu açıldı.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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