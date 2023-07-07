Kayseri'de yengesini öldüren adamın ağabeyi beyin damarındaki tıkanıklık sonucu hayatını kaybetti

KAYSERİ'de yengesi Emine Topçu'yu (73) baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ali Rıza Topçu'nun (76) müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, eşinin saldırıda hayatını hayatını kaybettiğini gördükten sonra ölen ağabeyi Abdulmuttalip Topçu'nun (83) beyin damarındaki tıkanıklık sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 14 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Emine-Abdulmuttalip Topçu çifti olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.