Kayseri'de Yengesini Baltayla Öldüren Sanığa Verilen Cezaya İtiraz

Kayseri'de yengesini baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa verilen cezaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itiraz etti.

KAYSERİ'de, yengesi Emine Topçu'yu (73) baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada Ali Rıza Topçu'ya (76), 'Kadını kasten öldürme' suçundan 'tahrik' indirimi uygulanarak verilen 24 yıl hapis cezasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itiraz etti. Bakanlık avukatları itiraz dilekçelerinde, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Olay, geçen yıl 14 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurarak öldürdü. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ali Rıza Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları karara itiraz etti. Bakanlık avukatları, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Yapılan itiraz dilekçesinde yerel mahkemenin uyguladığı tahrik indiriminin kaldırılmasını talep etti. Sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulanmaması gerektiği belirtildi.