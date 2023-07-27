Kayseri'de Yengesini Baltayla Öldüren Adam Hapis Cezasına Çarptırıldı

KAYSERİ'de, yengesi Emine Topçu'yu (73) baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ali Rıza Topçu (76), 'kadını kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından 'tahrik' indirimi uygulanarak sanık Topçu'nun cezası 24 yıla düşürüldü. Mahkeme, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

Olay, geçen yıl 14 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurarak öldürdü. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Topçu'yu, 'kadını kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Ali Rıza Topçu hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.