Kayseri'de yemekten zehirlenen 220 öğrenci taburcu edildi
AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de ilkokulda Nevruz yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci taburcu edildi.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ilkokulda Nevruz yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci taburcu edildi.
Merkez Melikgazi ilçesinde Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda, Nevruz etkinlikleri kapsamında dün yedikleri pilav ve ayrandan zehirlendikleri şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılan 220 öğrencinin tedavileri tamamlandı.
Çoğunluğu ayakta tedavi gören öğrenciler, taburcu edildi.
AA / Esma Küçükşahin - Güncel