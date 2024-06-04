Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Yaz Sezonu Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Su Kaypark, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri ve Sümer Yüzme Havuzu'nun yeni sezonda hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaz sezonunun açılmasıyla Kayseri'nin yanı sıra faklı kentlerden de ziyaretçisi bulunan Su Kaypark, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri, Sümer Yüzme Havuzu'nun yeni sezonda hizmet vermeye .aşladığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yaşam alanlarının vatandaşları hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Sümer Yüzme Havuzu'nun hafta içi ve cumartesi günleri 13.00-18.00, pazar günü ise 12.00 -18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirten Büyükılıç, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri ile Su Kaypark'ın da haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet sunacağını kaydetti.

Büyükılıç, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı alan kente yakışır hizmetler vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Spor Yerel Haberler Yaşam Spor Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada

2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title