Kayseri'de Yaya Minibüsün Çarpması Sonucu Yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.
A.Y. idaresindeki 68 KA 257 plakalı minibüs, İnönü Bulvarı Koçak Parkı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.Ç, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bir aracın kamerasınca kaydedildi.