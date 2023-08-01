Kayseri'de Yaya Kazasında Tutuklu Sürücü Adli Kontrolle Tahliye Edildi

Kayseri'de yolun karşısına geçen iki yayaya çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sürücü, adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. İlk duruşmada sürücü, yayaları sonradan fark ettiğini ve kaza yapmamak için fren ve manevra yaptığını söyledi.

KAYSERİ'de yolun karşısına geçen Hasan Hüseyin Çağal (38) ile Burhan Çiftçi'ye (35) çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sürücü Birol Demir (39), ilk duruşmada adli kontrol tedbiriyle tahliye oldu.

Kaza, 30 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Birol Demir yönetimindeki 06 DLA 067 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçen Hasan Hüseyin Çağal ile Burhan Çiftçi'ye çarptı. Kazada ağır yaralanıp, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çağal ile Çiftçi, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Demir de tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede; Birol Demir hakkında 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.