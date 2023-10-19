Kayseri'de Yaya Kazasında Sürücüye Hapis Cezası

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sürücünün ehliyetine 5 ay süreyle el konulmasına karar verdi.

KAYSERİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Hüseyin Çağal (38) ile Burhan Çiftçi'ye (35) hafif ticari araçla çarparak ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanan sürücü Birol Demir (39), 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın ehliyetine de 5 ay süreyle el konulmasına hükmetti.

Kaza, 30 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Birol Demir yönetimindeki 06 DLA 067 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Hüseyin Çağal ile Burhan Çiftçi'ye çarptı. Kazada ağır yaralanıp, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çağal ile Çiftçi, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Demir, tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede; Birol Demir hakkında 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Demir, davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ile şartı ile tahliye edildi.

'YAYALARI SONRADAN FARK ETTİM'

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına Birol Demir ile şikayetçiler katıldı. Önceki duruşmalarda verdiği ifadesini tekrar eden ve Nevşehir'den Kayseri'ye dönüş yaptığını anlatan Demir, "Yayaları sonradan fark ettim. 70 kilometre hızım vardı. Telefonla oynuyorlardı. Fren ve manevra yaptım ama kurtaramadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Birol Demir'i, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca sanığın ehliyetine de 5 ay el konulmasına hükmetti.