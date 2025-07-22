Kayseri'de Yaya Kazası: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Yaya Kazası: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Hasan Ö, 18 yaşındaki Y.G.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Hasan Ö'nün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Y.G'nin (18) kullandığı 38 BU 263 plakalı otomobil, Seher Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Ö'ye (74) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Hasan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Bakan Fidan'dan beklenen vize açıklaması geldi: Olumlu gelişmeler var

Bakan Fidan'dan beklenen vize açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek

26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.