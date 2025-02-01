Kayseri'de Yaya Kazası: 62 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki E.Ç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Ç'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
C.H'nin (33) kullandığı 38 ALJ 655 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ç'ye (62) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, E.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
E.Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.