Kayseri'de Yaya Geçidinde Kavga: Genç Bıçaklandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir yaya geçidinde çıkan kavga sonucu 26 yaşındaki B.C.Ö. bıçakla yaralandı. Olayın ardından yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yaya geçidinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yaya geçidinde B.C.Ö. (26) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında "omuz atma" meselesi sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda B.C.Ö. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.