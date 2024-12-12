Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi

İstanbul'da İSPARK ücretlerine büyük zam! Artış yüzde 100'ün üzerinde

 Özel'den Şam'daki namaz için dikkat çeken sözler: İbrahim Kalın bir devlet memuru

Özel'den Şam'daki namaza ilginç yorum: İbrahim Kalın bir devlet memuru

 İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu

Mezar yeri ücretlerine rekor zam! 111 bin liraya kadar çıkıyor
Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da

Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da

Kayseri'de Yaya Geçidinde Kavga: Genç Bıçaklandı

Kayseri'de Yaya Geçidinde Kavga: Genç Bıçaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir yaya geçidinde çıkan kavga sonucu 26 yaşındaki B.C.Ö. bıçakla yaralandı. Olayın ardından yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yaya geçidinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yaya geçidinde B.C.Ö. (26) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında "omuz atma" meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda B.C.Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
img

Şam'da kan donduran görüntü! Çok sayıda ceset kalıntısı ortaya çıktı
img

Özel'den Şam'daki namaza ilginç yorum: İbrahim Kalın bir devlet memuru
img

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Davinson Sanchez sakatlandı mı? En çok berabere kalan takım hangisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan futbol takımı hangisidir? Iconium hangi il, Konya mı? Hititler, Frigler, Persler ve Romalılara ev sahipliği yapmış "Iconium" günümüzde Türkiye'nin hangi ilinin eski adıdır? Başakşehir Heidenheim maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Heidenheim golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Malmö Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Malmö Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024! Başakşehir Heidenheim CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Heidenheim maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö kalecisi Persson kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.