Kayseri'de yatırım vaadiyle dolandırıcılık iddiasında 8 tutuklama

KAYSERİ'de yatırım vaadiyle 14 milyon 825 bin 736 liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın yatırım vaadiyle 756 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda bir video paylaşım sitesi üzerinden 'görev' adı altında yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ülke genelinde bu yolla çok sayıda vatandaşın mağdur edilerek 14 milyon 825 bin 736 lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu kimylikleri tespit edilen 29 şüphelinin yakalanması için Kayseri merkezli Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 29 şüpheli, operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 11 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilirken, 18 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.