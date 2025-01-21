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Kayseri'de Yatay Mimari Projesi için Temel Atma Töreni Düzenlendi

Kayseri'de Yatay Mimari Projesi için Temel Atma Töreni Düzenlendi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, yeni yapılaşma düzenlemeleri hakkında bilgi verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Projesi için temel atma töreni düzenlendi.

Altınoluk Mahallesi'nde düzenlenen törene AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Palancıoğlu, Melikgazi'de 10 katı geçen yapılaşmanın olmayacağını söyledi.

Palancıoğlu, 45 bin metrekare alanda farklı bir uygulama yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Melikgazi'de inşaat alanından taviz vermemek şartıyla 15 katlı değil, 10 katta kullanabilecek şekilde düzenleme yaptık. Bundan sonra Melikgazi'de teknik gerekçeler sunmadıkça 10 katın üstüne çıkmak mümkün olmayacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerlilik başladı. Bununla ilgili de güzel karar almış olduk. 45 bin metrekarelik alanımızda farklı bir uygulama yapalım müteahhit ve arsa sahiplerine örnek olalım dedik. Burada 120 bahçeli ev yapıyoruz. Her bir blok 4 bahçeli evden oluşmak üzere 30 blokluk toplam 120 bahçeli ev olacak. Sosyal tesisimiz de olacak. Aynı zamanda çevreci olsun ve güneş enerjisi kullanılsın dedik. Elektrik enerjisini buradan alacaklar."

Yapılan duanın ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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