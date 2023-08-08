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Kayseri'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hazemi A., evinde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşlı kadın, evinde ölü olarak bulundu.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Fulya Sokak'ta meydana gelen olayda, Hazemi A.'dan (80) haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz görüp durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları müdahalede Hazemi A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hürriyet Kayseri Güncel Haberler

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