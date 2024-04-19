Kayseri'de yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ç'nin, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Beyler Yukarı Mahallesi'nde şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.