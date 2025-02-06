Kayseri'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltında

Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.T. (43) yakalandı.

Yapılan aramada 3 tabanca ve şarjörü ile 82 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyette işlemleri sürüyor.