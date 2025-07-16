Kayseri'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

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Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ve silah parçaları ele geçirildi.

Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Y. ile A.S'yi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca şarjörü ve 9 muhtelif silah parçası ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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