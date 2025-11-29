Kayseri'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı
Kayseri'de emniyet güçleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız 2 hafif makineli tüfek ve 22 tabanca ele geçirildi.
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, B.Y. (37) ile Z.A.D'yi (24) yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız 2 hafif makineli tüfek ile 22 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel