Kayseri'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptığı ileri sürülen H.C.Y. ve Y.Ç. gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.C.Y. ile Y.Ç'yi yakaladı.
Söz konusu adresteki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 4 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirdi.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel