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KAYSERİ'de yasa dışı bahis operasyonu: 58 şüpheliden 22'si serbest bırakıldı

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KAYSERİ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanılıp 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğunu tespit etti. Bu kapsamda Kayseri merkezli, Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta 338 personelin katılımıyla, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Suçtan elde edilen geliri soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Kayseri 3-sayfa Güncel Adliye Suç

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