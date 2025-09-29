Haberler

Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, çevrimiçi yasa dışı bahis oyunlarına aracılık eden 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 2 milyar 170 milyon TL işlem hacmi bulundu.

KAYSERİ'de, çevrimiçi yasa dışı bahis oyunlarında banka hesapları aracılığıyla para transferine aracılık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini transfer ettiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli 2 gün önce gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yasa dışı bahis ile bağlantılı olarak toplam 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 13 sim kart, 1 tablet ve 2 adet hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı

Erdoğan'dan gençlere müjde geldi! Kontenjan 150 bine çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzincide akıl almaz vurgun! Yöntemleri yok artık dedirtti

Şeytanın aklına gelmez! Çalıştıkları benzinciyi böyle dolandırmışlar
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.