Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

KAYSERİ'de, çevrimiçi yasa dışı bahis oyunlarında banka hesapları aracılığıyla para transferine aracılık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini transfer ettiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli 2 gün önce gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yasa dışı bahis ile bağlantılı olarak toplam 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 13 sim kart, 1 tablet ve 2 adet hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.