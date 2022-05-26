Kayseri'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı (2) - Haberler

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Kayseri'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Kayseri'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı (2)

3'Ü TUTUKLANDIKayseri'de, yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden İ.Y., O.Y. ve H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Y., Y.İ., A.K., M.Ş., E.İ., M.A.Ö., T.S. ve M.F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3'Ü TUTUKLANDI

Kayseri'de, yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden İ.Y., O.Y. ve H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Y., Y.İ., A.K., M.Ş., E.İ., M.A.Ö., T.S. ve M.F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kayseri, Bahis, Güncel, Haberler

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