Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Operasyon, çevrimiçi bahis oyunlarında para nakline aracılık eden kişilere yönelik yapıldı. Ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonları, SIM kartlar ve harici diskler bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çevrimiçi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık edenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.K, E.D, B.B, K.Ü, S.Ü, M.K, S.Y, T.K, Ü.K, K.K. ve U.K. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve harici diskler ele geçirildi.

İlgili kurumların yaptığı incelemede, şüphelilerin işlem hacminin 2 milyar 170 milyon 106 bin lira olduğu belirtildi.

