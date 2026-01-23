Haberler

Kayseri'de "Yarıyıl Tatil Akademisi"yle öğrenci ile veliler keyifli zaman geçirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK aracılığıyla düzenlediği 'Yarıyıl Tatil Akademisi', öğrencilere el sanatları ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir tatil sunuyor. Çocuklar oyun etkinlikleri ve farklı atölyelerle hem öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) düzenlediği "Yarıyıl Tatil Akademisi" ile atölyelerde öğrenciler el sanatları ve yeni beceriler kazanırken, oyun etkinlikleriyle de eğleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK tarafından yarıyıl tatiline özel olarak "Yarıyıl Tatil Akademisi" düzenledi.

Her yaş grubundan öğrenciye yönelik olarak hazırlanan eğlendirici ve öğretici içerikler sunan "Yarıyıl Tatil Akademisi"nde çocuklar, "Çocuk Oyun Etkinlikleri", "Anlayarak Hızlı Okuma Kursu", "Çamur Tornası ile Obje Yapımı", "Çini Workshop" ve "Anne Çocuk Mutfakta" etkinlikleriyle hem sosyalleşti hem de öğrendi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
