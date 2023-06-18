Üye Girişi
Haberler
Kayseri'de Yarın Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Kayseri'de Yarın Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Güncel Haberler

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri'de çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek ani sel baskınlarına karşı duyarlı olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri'de çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek ani sel baskınlarına karşı duyarlı olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title