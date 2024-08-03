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Kayseri'de yaralı şahin tedavi altına alındı

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kanadı kırık bir şahin bulundu. Şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavisinin ardından şahin doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kayseri'de jandarma tarafından yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında, Elbaşı Mahallesi'ndeki arazide kanadı kırık şahin buldu.

Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

Şahin, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Kayseri Bünyan Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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