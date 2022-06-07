Kayseri'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı

AA - Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.

Çataloluk Mahallesi'nde bir vatandaş, yaralı halde bulduğu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekipler de puhu kuşunu tedavi edilmesi için veterinere götürdü.

Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

AA / Murat Asil - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title