Kayseri'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı - Haberler

Kayseri'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı Kayseri'nin Develi ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı. Kayseri'nin Develi ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı. Çataloluk Mahallesi'nde bir vatandaş, yaralı halde bulduğu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler de puhu kuşunu tedavi edilmesi için veterinere götürdü. Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi. AA / Murat Asil - Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Güncel Haberler

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