Kayseri'de yaralı halde bulunan erguvani balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanlarının bulduğu yaralı erguvani balıkçıl kuşu, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, demiryolları çalışanları, Kocasinan ilçesinde erguvani balıkçıl kuşunu yaralı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine giden Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşu teslim aldı.

Uçma güçlüğü çeken kuş, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Yaralı kuş, tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.